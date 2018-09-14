Kılıçdaroğlu: 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib operasyonuyla ilgili 'Türkiye, Suriye yönetimi ile ilişkiye geçmeli' ifadelerini kullandı. Ankara'nın 'İdlib'de ateşkes' çağrılarına ise 'Türkiye kiminle ateşkes yapılmasını öneriyor? Terör örgütleriyle mi? El Nusra'yla mı?' diyen Kemal Kılıçdaroğu, El Nusra'nın terör örgütü olarak kabul edildiğnii hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. Daha başlangıcındayız sonunda değiliz.

-Devleti yönetenlerin 3 temel noktada duyarlı olmaları gerekir. Eleştiriye açık olmaları gerekir. Sanayiciden esnaftan gelen eleştirilere kulak vermek zorundasınız. Onları korkutursanız demokrasi yoktur. İkincisi şeffaf olması lazım. Şeffaf değilse israf ve yolsuzluk vardır. Denetlenebilir olması lazım. Her aşamanın hesabını vermek, Sayıştay, TBMM, yargı tarafından denetlenebilmesi lazım. Tek adam rejimi varsa hesabın sorulmaması demektir.

-Şu an üçü de yok. Hatta önerilere bile tahammülü yok.

-Sorduğumuz soruların muhatabı dış güçler mi? Saman, mercimek ithal ediyorsun. Dış güçler mi sana dedi bunu.

-Bizim cumhuriyet tarihimizde kendi topraklarını Süleyman Şah türbesini alarak kaçan tek hükümet vardır. Erdoğan'dır. Bizim tarihimizde toprak verilmez şehit olunur. Mücadele verilir. Kendi topraklarını terk ettiler. Bunun siyasi tarihteki adı ihanettir. Biliyorum bunun için de dava açacak. Açmazsan namertsin.

-Damat sanayicilere nutuk attı. Abuk subuk bir sürü konuşma yaptı.Önerilerden biri şuydu. Ülkemizin yer altı kaynaklarının tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılması. 16 yıldır yapamadığını nasıl yapacaksın bu milletin aklıyla alay etmektir.

-İkinci önlem olarak doları bozdurun dediler. Bunu söyleyen adam Man adasından yakınlarının getirdiği 15 milyon doların hesabını vermedi daha. Sen bu 15 milyon doları bozdurdun mu bozdurmadın mı?

-Dolarları bozduruyoruz, 'iPhone'ları kırıyoruz bir bakıyoruz dolar artmış.

-Gücü AVM'deki adama yetiyor. Yandaşına yetmiyor. Geçiş ücretleri, garantiler dolar endeksli. Asıl para onlarda. Gücün yetiyor mu? Dükkan kirası Türk parası, dolar eyvallah yapalım. Niye sen bunu dolar bazında yaptırdın.

-Kendi kararnamesiyle kendini Türkiye Varlık Fonu Başkanı ilan etti.

-Erdoğan, 'Benim amacım bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'yi öyle yönetmektir' diyordu. Dün gerçekleşti bu olay.

-16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu?