Erdoğan ve Putin'in görüşme tarihi belli oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib operasyonu hazırlığı konusunda açıklamada bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"En son Tahran zirvesinde de çabalar sarf ettik. Son günlerde farklı ülkeler ve Suriye'deki aktörlerle temastayız."

"Burada terörle mücadelede görev almaya hazırız. Siyasi çözüm istiyoruz, işbirliğine hazırız. Ama burada terörle mücadele kisvesi altında, kadın, çocuk, sivil kim varsa saldırılmasına karşıyız."

"Biz temaslarımızı devam ettireceğiz ve önümüzdeki günlerde İran ve Rusya ile görüşmeleri sürdüreceğiz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek."