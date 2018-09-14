AKP'den seçim manevrası: İzin vermeyeceğiz

AKP, yerel seçimlere giderken mevcut belediye başkanlarının kamuoyunun dikkatini çeken uygulamalarına çeki düzen vermeleri konusunda karar aldı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, belediye başkanları ve yerel yöneticilerin kullandıkları lüks araçlar tartışma konusu olunca uyarı yapıldı. Bu uyarı üzerine, yerelde belediye başkanları araçlarını değiştirme ve havuza devretme kampanyası başlattı.

“BELEDİYE KAYNAKLARINI BOŞUNA KULLANMAYIN"

Yeni dönemde tasarrufun büyük önem taşıdığı, her alanda tasarruf yapılması gerektiğini ifade eden parti kurmayları, belediyelerin her konuda daha dikkatli olması gerektiği mesajını verdi. Belediye başkanları, lüks araç kullanımının yanı sıra, seçmene değmeyen projeler konusunda da uyarıldı ve belediye kaynaklarını boşa harcamamaları istendi.

Edinilen bilgiye göre, son iki MYK toplantısında yerel seçim çalışmalarını değerlendiren parti yönetimi, belediye başkanlarının kamuoyunda sıkıntı yaratan uygulamalarıyla ilgili de seçim öncesinde önlem almayı kararlaştırdı. Lüks makam aracı kullanımının yerelde yarattığı sorun da gündeme geldi. Bunun üzerine yerel yönetim başkanlığı, bu süreçte oluşacak algının ortadan kaldırılması için belediye başkanlarını uyardı.

SEÇİM MANEVRASI

Özhaseki, “İlçe belediye başkanlarının ilçelerinde eskortla dolaşmasına ve yerel yöneticilerin lüks makam aracı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Marka ismi vererek yasak getireceğiz” açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından, bazı belediye başkan ve başkan yardımcıları araçlarını değiştirmeye ve havuza devretmeye başladılar. Bu yaklaşım, muhalefet tarafından ‘seçim manevrası’ olarak nitelendirildi.