'Ankara, Balıkesir ve İstanbul’da sürpriz olabilir'

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Bu aralar Ankara’da siyasi parti genel merkezlerine yakın lokantalarda bol bol aday adayı görüyorum ve sohbetlerde önemli kulisler işitiyorum. O sohbetlerden birinde bir AK Partili, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkan değişikliği yapılan kentlerde yeni belediye başkanlarından memnun olduklarına dair sözlerini hatırlattı ve şöyle dedi: “Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara ve Balıkesir belediye başkanlarının icraatlarından memnun. Üçü de yeniden aday olursa şaşırmam” dedi. İstanbul’u bilmiyorum ama Balıkesir ve Ankara için benzer cümleler duymuştum ve mevcut başkanlar aday yapılırsa şaşırmayacağım."

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