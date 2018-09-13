CHP İstanbul'dan Hukuk Komisyonu

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Türker başkanlığındaki komisyon, Cezaevleri İzleme, Yargılamayı İzleme, Toplumsal Olaylara Karşı Hukuki Yardım ve Hukuk-Basın olmak üzere 4 alt birimden oluşuyor.

CHP İstanbul’dan yerel yönetim çalıştayı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı toplantıyla faaliyetlerine başlayan komisyonda CHP’nin ilçe örgütlerinde hukuktan sorumlu olan başkan yardımcıları ve avukatlar yer alıyor. CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinden, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına; gözaltı ve yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklardan basın yoluyla işlenen suçlara kadar birçok konuda çalışmalar yürütecek.