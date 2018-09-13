CHP İstanbul’dan yerel yönetim çalıştayı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştireceği çalıştayla uzun süredir üzerinde çalıştığı yerel seçim hazırlıklarını masaya yatıracak.

Yerel seçim sürecinde adayların belirlenmesinden seçim kampanyasına kadar birçok konuda yapılan hazırlıklar ilk defa bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.

CHP İstanbul il yönetim kurulu üyeleri ve 39 ilçe başkanının katılacağı çalıştayda bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan İstanbul Kent Anayasası’nın taslağı da yine ilk kez bu toplantılarda partililerin değerlendirmelerine sunulacak.

CHP İstanbul Örgütü yerel seçim çalışmaları kapsamında alanında uzman isimlerden ve akademisyenlerden oluşan “akademik”, “ölçümlendirme” ve “siyasal iletişim” olmak üzere 3 farklı birim kurdu. Bu birimler, İstanbul’da seçmenlerin oy verme davranışlarından yerel yönetimlerden beklentilerine; yaşadıkları mahallelerin sorunlarından kentin genel, ortak sorunlarına kadar birçok alanda çalışmalarını tamamladı. Çalıştayda örgütün değerlendirmelerine sunulacak bu raporlar doğrultusunda İstanbul’un 39 ilçesinde örgütsel hazırlıkların tamamlanması ve yerel seçim takviminin oluşturulması öngörülüyor.

CHP İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı, 15-16 Eylül tarihlerinde Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Tarih: 15 Eylül 2018 Cumartesi

Yer: Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri, Kilyos Mahallesi, Tatlısu Caddesi, Sarıyer

Saat: 10.30

NOT: CHP İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam edecektir.