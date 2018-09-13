Çin malı çerez çiftçiyi vurdu

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Kuruyemiş sektöründe üretim maliyetleri düşürülmez ve üretim teşvik edilmezse ülke ekonomisi bundan büyük zarar görecek ve yerli üretimin durma noktasına gelecek. Türkiye’de yıllık 2,5 milyon ton ayçiçeği tüketiminin 1 milyon tonu ithal ürünlerden oluşuyor. Bu akıl almaz bir durum" dedi.

50 BİN TON İTHAL AYÇİÇEĞİ

Ayçiçeği üreticilerini ziyaret eden CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Türkiye’de çerezlik ay çekirdeği üretiminin başkenti Denizli. Denizli ilinde bile Çin çekirdeği tezgahlarda. Sadece 2018 yılında 50 bin ton ithal ayçiçeği ithal etmişiz, çiftçi ürettiği çekirdeği kime satacak?” ifadesini kullandı.

YERLİ MİLLİ DEDİLER, YERLİ ÜRÜNÜ BİTİRDİLER!

Sektörün büyük sıkıntılar içinde olduğunu kaydeden CHP’li Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuruyemiş sektöründe üretim maliyetleri düşürülmez ve üretim teşvik edilmezse ülke ekonomisi bundan büyük zarar görecek ve yerli üretimin durma noktasına gelecek. İthal ürünlere düşük vergi uygulaması sektörü yerle bir etti. Denizli’nin Çivril ilçesi en fazla üretimin yapıldığı bölge. Burada bile Çin malı ürünler tezgahlarda. Geçen sene 5,2 TL’den ay çekirdeği satan üretici, bu sene Çin’in 2 TL’ye ürün satmasından dolayı 3,5 TL’ye bile alıcı bulmaya zorlanıyor. Çin ürünü ay çekirdeğinin yanı sıra bir de ham yağ ithalatı var. Çifti başını iki elinin arasına almış ve kara kara düşünüyor. Yakında ürün yetiştiremeyecek noktaya gelecek. Ne yazık ki her alanda dışa bağımlılık artıyor. Alın terinin, emeğinin hakkını alamayan çiftçi de topraklarını ekmekten vazgeçerek üretimden uzaklaşıyor. Kimsenin bu ülkeye bu kötülüğü yapmaya hakkı yok.”