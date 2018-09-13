CHP'li gençlerden karma eğitim için kampanya

ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim merkezlerinde karma eğitim şartı kaldırılmasına sert tepki gösterdi. CHP Gençliği tek tip eğitim modelinden vazgeçilmesi için değiştirilen yönetmeliğin eski haline getirilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

“GERİCİ EĞİTİMİN PANZERİHİ LAİK, BİLİMSEL, AYDINLANMACI EĞİTİMDİR”

CHP Adana İl Gençlik Kolları Baştanı Av.Güven Özdemir ve yönetim kurulu ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Ahmet Korkmaz’la birlikte yaptığı açıklamada gerici eğitimin panzehirinin laik, bilimsel ve aydınlanmacı eğitim olduğunun altını çizdi.

“İKTİDAR BİATÇI GENÇLİK KÜLTÜRÜ KURGULADI”

İl Gençlik Kolları Başkanı Av.Özdemir, mevcut iktidarın bugüne dek politik katılımın karşısına, biatçı bir gençlik kültürü kurguladığına işaret etti. Av.Özdemir, “Köy Enstitüleri’ni kapatan, zorunlu din derslerini topluma dayatan, vakıf, cemaat, dernek üçgeninde ensarcılığın ve dinci gericiliğin gençliğe dayatılmasının tarihsel referansı dünden bugüne aynı işbirlikçi gerici zihniyettir” dedi.





“CUMHURİYET İLKELERİNE VE BİLİMSEL EĞİTİME AYKIRI”

Karma eğitimin sonlandırılmasına yönelik atılan adımların çağdaş cumhuriyet ilkelerine aykırı olduğunu bildiren Av. Özdemir, tek tip eğitim modelinin bilimsel eğitimle uyuşmadığının da altını çizdi.

“İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI”

Danıştay İdare Mahkemesi'nin kararı gerekçe gösterilerek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim merkezlerinde karma eğitim şartı kaldırılmasının bu bağlamda kabul edilemeyeceğini ifade eden Av.Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığına iletilmek üzere imza kampanyası başlattıklarını kaydetti.

“AYDINLIĞA KIZLI, ERKEKLİ YÜRÜYECEĞİZ “

Çağdaşlıktan ve bilimsel eğitimden yana, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı tüm halkı imza kampanyasına destek vermeye çağıran Av.Özdemir,” Karanlığınızın üzerine doğan aydınlığa kızlı, erkekli yürüyeceğiz” diye konuştu