AKP'li başkanı görevden aldıran Numan Kurtulmuş videosu

Ordu Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz'ın görevden alındığı bildirildi.

AKP'de şok gelişme! Bir belediye başkanı daha görevden alındı

AKP'li Enver Yılmaz'ın görevden alındıktan sonra Twitter hesabından Numan Kurtulmuş'a yüklendiği mesajları şöyle:

"Birileri sözlerini unutmuş gibi ama biz unutmadık, unutmayacağız! Firavunlaşmadık Karunlaşmadık Kibre Düşmedik Dilimizin Ali dediğine, Kalbimiz Muaviye demedi...



"Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir" demişti Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı.Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı.

“Edebinizi takının” diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri… Demek ki, “Ne oldum değil, ne olacağım demeli!”"



