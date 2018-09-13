13 Eylül 2018 22:43

AKP'de şok gelişme! Bir belediye başkanı daha görevden alındı

AKP'de şok gelişme! Bir belediye başkanı daha görevden alındı
AKP'li Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz görevden alındı.
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AKP'li Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı bildirildi. İnternethaber'de yer alan habere göre, Ordu Belediye Başkanı AKP'li Enver Yılmaz, akşam saatlerinde Twitter üzerinden Numan Kurtulmuş'u çok sert sözlerle eleştirmişti.

AKP'li başkanı görevden aldıran Numan Kurtulmuş videosuAKP'li başkanı görevden aldıran Numan Kurtulmuş videosu

Protokol kavgasıyla gündeme gelen Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı ileri sürüldü. Yılmaz ise akşam saatlerinde sosyal medya hesabından AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u sert bir dille eleştirdi.

 

Enver Yılmaz

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