'Berberoğlu kararı açıkça Anayasa'ya aykırıdır'

ANKA’ya konuşan Gök, Yargıtay’ın Enis Berberoğlu kararını değerlendirerek şöyle dedi:

“Yargıtay’ın Enis Berberoğlu ile ilgili vermiş olduğu karar açıkça Anayasaya aykırıdır. Yargıtay milli iradenin tecellisine ve yasama organının çalışmasını engellemektedir. Yargı yasama organının bir üyesinin çalışmasını engellemek suretiyle yasama organının çalışmasını engellemektedir. Yargıtay’ın bu kararı ile yasama organı fiilen etkisiz hale getirilmiştir. Yasama organı yargının bu Anayasaya açıkça aykırı kararı karşısında kendi üyesinin hukukunu ve doğal olarak parlamentonun hukukunu korumak durumundadır.”

(ANKA)