Berberoğlu kararında itiraz tartışması: İhlal var!

Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar “Gelecek hafta Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız. Bu karar Yargıtay tarihinin en facia kararıdır. Dokunulmazlık anayasa gereği kazanıldığı için anayasayı korumakla görevli AYM bunu tespit etmelidir. Yargılama durdurulmalı, Berberoğlu’nun tahliye edilerek, Meclis’e dönmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

İHLAL VAR

Avukat Turgut Kazan da şunları söyledi: “İşin özünde ihlal var. 16. Ceza Dairesi, 19 Temmuz’da, 7 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere diyerek karar veriyor. 2 Ağustos’taki incelemesinde ise CMK’ya göre ‘itiraz olunabilecek kararlardan olmadığı’ Yargıtay 17. Ceza Dairesi’ne bildiriliyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tuzak mı kurmuş diye düşünüyorsunuz. Bir milletvekilinin özgürlüğüne karşı, ip üstünde cambazlık yapılıyor. İşte Türkiye’de yargı, işte Türkiye’de hukuk devleti.”

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 6 Eylül tarihli kararında, ‘ret’ değil hem itiraz hem de Berberoğlu’nun tahliye talebi konusunda ‘karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti. Kararda, CMK’ya göre, ‘davanın durmasına karar verilmesi talebinin reddi’ kararının bir ‘durma kararı’ olmadığı ve itirazen incelenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.