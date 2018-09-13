Büyükelçiler kararnamesi açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sabahtan itibaren yeni büyükelçilere görev yerlerini bildirmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi’nden önce Dışişleri Müsteşarı olarak görev yapan Büyükelçi Ümit Yalçın Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi oldu. Faruk Kaymakçı’nın Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanması üzerine boşalan Türkiye’nin Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği’ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önce AB’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı olan Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Bir diğer kritik başkent olan Moskova’ya da Konsolosluk Genel Müdürü eski Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar getirildi. Atina’ya da Kıbrıs Dairesi’nden Büyükelçi Burak Özügergin atandı.

Cihat Erginay Madrid, Mustafa Pulak Prag, Ümit Yardım Viyana, Murat Ateş Brazil, Korhan Karakoç Canberra (Avustralya), Füsun Aramaz Bükreş büyükelçileri oldu. Kaan Esener de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’ne atandı. Çavuşoğlu’nun büyükelçi atamalarını duyurmaya devam ettiği başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yeni büyükelçiler atanacağı bildirildi.