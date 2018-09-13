'Yöneticiler değişiyor ama sorunlar değişmiyor'

Kapalıçarşı’nın kültürel yapısını kaybettiğini, esnafın ekonomik nedenlerle dükkânlarını kapattığını söyleyen Tekin, “Kapalıçarşı’da tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar kapalı dükkân var. Dükkânların çoğu da lokumcu olmuş. Önümüzdeki yıllarda da daha fazla kapalı dükkânın olacağı söyleniyor. Kapalıçarşı’da Döviz Borsası’na uğradım. Sanki oraya bir bomba atılmış. Herkes suskun, çaresiz” diye konuştu.

Tekin şunları söyledi: “Caddelerde İBB’nin yaptırdığı yol çalışmaları 3 ila 6 ayda bir yeniden ve yeniden yapılıyor. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ‘galeri’ sistemine geçebilsek bu rezaletlerin hiçbirini yaşamayacağız. Elektrik, su ve doğalgaz için gelen ekipler aynı yolları farklı nedenlerden dolayı kazıyor. ‘Galeri’ sisteminde şehrin altında bir şehir olur. Dünyadaki yapılaşmada önce altyapı, sonra üstyapı kurulur. Ama Türkiye’de işler böyle yürümüyor.”

Mahmutpaşa Camii’ni de gezen ve 6 yılda 5 bakanın değiştiğini kaydeden Tekin, “Onarım işlemine başlanmasının ardından 5 bakan değişti ama sorun değişmedi. İstanbul sahipsiz, İstanbul sahibini arıyor. Yaşanabilir şehirler sıralamasında 27. sırada olan İstanbul şimdilerde neden 100. sıranın da altında? Biz İstanbul hikayemizi planlıyoruz. Partimiz bize bu görevi verirse ekibimizle projelerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

‘Kentsel yıkım’

İstanbul ’da deprem sorunu ve kentsel dönüşüm konusuna da değinen Gürsel Tekin, “Deprem üzerine 17 yıllık merkezi iktidar hiçbir önlem almış değil. Kentsel dönüşümün kentsel yıkıma döndüğünü İstanbul’da görebilirsiniz. İktidarın çok övünerek yıktığı Fikirtepe’deki Eğitim Mahallesi’nde de yurttaşlar bunu yaşıyor. Eski adı Sultan Mahallesi şimdiki adı Sulukule’de Roman yurttaşlarımızın oralardan nasıl sürüldüğü ise ayrı bir acı. Bunlarla ilgili tüm çalışmalarımızı hazırladık” dedi.