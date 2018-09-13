Ahmet Hakan'dan AKP'nin İstanbul adayı için sürpriz isim

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yaklaşan yerel seçim öncesi AKP ve CHP'de İstanbul için aday olması muhtemel isimleri yazdı.

Hakan, İstanbul için AKP'de dikkat çeken bir isim ihtimalini işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ismini ortaya atan yazar, "Her ne kadar ekonominin dümenine geçmiş olsa da kişisel kariyerini 'İstanbul zaferi' ile taçlandırmak isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Can Ataklı yazdı: AKP'de İstanbul için konuşulan sürpriz isim

Ahmet Hakan "AK Parti İstanbul’da ne yapar CHP ne yapar?" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, İstanbul’da kimi aday gösterecek?

Henüz hiçbir şey belli değil.

Ancak potansiyeli olan isimler var.

Mesela şu isimler:

- Binali Yıldırım: “Meclis Başkanı seçildi, bundan sonra asla olmaz” falan demeyin... AK Parti açısından İstanbul’u kaybetme riski söz konusu olursa Binali Yıldırım seçeneği muhakkak değerlendirilir.

- Numan Kurtulmuş: ‘Milli görüş’ tabanından gelmesi, uygar ilişkiler kurabilme yeteneği, hitabetinin güçlü olması, tanınırlığı falan... Bütün bunlar artı hanesinde... Aday olursa hiç şaşırmayın.

- Berat Albayrak: Her ne kadar ekonominin dümenine geçmiş olsa da kişisel kariyerini “İstanbul zaferi” ile taçlandırmak isteyebilir. Ama Erdoğan’ın ve partinin buna nasıl yaklaşacağını bilmiyorum, bilemiyorum.

- Süleyman Soylu: İstanbul’da il başkanlığı yapmış bir isim... İstanbul tecrübesi var yani... Terörle mücadelede elde ettiği başarılar nedeniyle kamuoyunda belirli bir sempati toplamış durumda... Yani onun da var potansiyeli...

Gelelim CHP’ye...

Lafı hiç uzatmayacağım.

CHP’nin tek bir kozu var:

Muharrem İnce...

Eğer Muharrem İnce’yi İstanbul’a aday olmaya ikna edebilirlerse...

AK Parti ile çekişmeli bir yarışın içine girebilirler.

Aksi takdirde...

Bırakın çekişmeli yarışı, yarışa bile giremezler."