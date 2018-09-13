'CHP ve İYİ Parti ittifakı AKP'ye o illeri kaybettirebilir'

İYİ Parti, CHP ile tabanda ittifaka uzak değil... Partide, böyle bir ittifak sağlanması durumunda en az 9 ilin AKP’den alınacağı görüşü öne çıkıyor.

CHP yerel seçimler için ‘prensipte ittifaka’ kapılarını kapatmazken, kulislerde İyi Parti de CHP ile ittifaka ‘soğuk’ bakmadığı konuşuluyor. İyi Parti kanadı, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi “ CHP’nin HDP ile ittifak kurması halinde, bu ittifakta yer almayacağını” belirtirken, olası bir CHP - İyi Parti ittifakında, “AKP’nin en az 9 ili kaybedebileceği” hesapları yapıldığı belirtiliyor.

İyi Parti'nin “CHP’yle kuracağı ittifaktan beklentisinin ise İyi Parti’nin yüksek oy aldığı ilçelerin yönetiminde yer almak” olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun kulis haberi şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine” yönelik çağrısının ardından muhalefet cephesinde de yerelde ittifaktartışmaları başladı.

CHP yönetimi, muhalefet kanadında yer alan diğer partilerle “prensipte ittifaka” yeşil ışık yakarken, 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet İttifakı’ bloğunda CHP ile birlikte yer aldıktan sonra “ CHP’yle ittifaka girmeseydik, daha yüksek oy alırdık” değerlendirmelerinin yapıldığı İyi Parti ’de de “gönüllülük esasına dayalı ittifak” üzerinde durulmaya başlandı. İyi Parti ’de, “muhalefet cephesinde yer alan partilerin ayrı partiler olarak seçimlere girmesi durumunda bundan AKP ve MHP’nin kârlı çıkacağı değerlendirmeleri” de yapılırken, bu durum karşısında “ CHP ile göstere göstere değil ancak tabanda bir ittifak söz konusu olabilir” görüşü öne çıkıyor. İyi Parti kanadında, ‘tabanda ittifak’ için de 2014 seçimleri örnek gösteriliyor.



16 Nisan verileri...

2014 seçimlerinde “MHP’nin, AKP karşıtı söylemleri sonrasında CHP’yle protokol esasına dayalı olmayan tabandaki ittifakı nedeniyle Mersin ve Adana gibi illeri kazandığı” ifade edilirken, Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerde de benzer bir ittifakın CHP ile İyi Parti arasında kurulmasıyla “bu belediyelerin CHP’ye geçebileceği” belirtiliyor.

Her ne kadar gerek 2014 yerel seçimlerinde gerekse 24 Haziran seçimlerinde Adana ve Mersin’de AKP ve MHP’nin toplam oyu, CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyundan fazla olsa da “bunun muhalefet lehine değişebileceği” hesapları yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ oylarının ‘evet’ oylarının çok önünde yer aldığından hareketle İyi Parti ’de, anayasa referandumunda olduğu gibi CHP ile İyi Parti arasında kurulacak bir ittifakta, “AKP ve MHP’nin bu üç ili de kaybedebileceği” yorumları da yapılıyor.

“AKP ve MHP’nin bu üç ili yerel seçimlerde kaybetmesiyle de muhalefet açısından ‘psikolojik eşiğin’ aşılacağı” değerlendiriliyor. CHP ile İyi Parti ittifakında ise “AKP’nin elinde bulundurduğu en az 9 ili kaybedebileceğinin” de altı çiziliyor. Bu iller arasında bir dönem CHP’nin söz sahibi olduğu ancak 2014 seçimlerinde AKP’ye kaptırdığı Antalya da bulunuyor. 24 Haziran seçimlerine ‘Cumhur İttifakı’ ile giden AKP ve MHP’nin toplam oy oranının yüzde 44.96 olduğu, ‘Millet İttifakı’yla giden CHP ve İyi Parti’ninse yüzde 46.26 olduğuna dikkat çekiliyor. İyi Parti yönetimi “ ittifak halinde CHP’nin elindeki belediyelerin bir kısmında, özellikle de İyi Parti’nin oy oranlarının yüksek olduğu ilçe belediyelerinin kendilerine bırakılmasını”da istiyor.



HDP’ye veto

İYİ Parti ’nin CHP’yle olası ittifaktaki kriterinin ise ‘HDP’ olduğu belirtiliyor. Partinin 24 Haziran seçimlerinde beklenenden az oy almasının gerekçelerinden birinin de Genel Başkan Meral Akşener’in seçimler öncesi “HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la eşit şartlarda yarışmaktan” söz etmesi ve HDP’yi “Kürt siyasi hareketi” olarak tanımlaması olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu söylemlerin “MHP tabanında ‘hoşnutsuzluk’ yarattığı, partinin kuruluş aşamasında MHP’ye muhalif olan pek çok seçmenin 24 Haziran’da tercihini yeniden MHP’den yana kullandığı” vurgulanıyor. Bu nedenle yerel seçimlerde de “MHP ve AKP’nin oyuna talip olan İYİ Parti’nin HDP’yle yan yana gelmek istemediği” belirtiliyor.



‘Sahaya inin’ talimatı

Dün Genel Başkan Meral Akşener’in başkanlığında toplanan İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısından da “sahaya inme” kararı çıktı. Partinin genel idare kurulu ve kurucular kurulu üyelerinden komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlar 17 Eylül’den itibaren illere dağılacak. Komisyon üyeleri, partinin son olağanüstü kurultayının ardından Akşener’in tüm il ve ilçe teşkilatlarının istifasını istemesi sonrasında oluşturulan yeni teşkilatları ziyaret edecek. İllerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla da temaslar kurularak, yerel seçimler öncesi illerin ihtiyaç ve beklentileri de tespit edilecek.



"İhtiyaç tezahür ederse..."

Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu da başkanlık divanı toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kovuncu, “Yerelde ittifak konusunda Kılıçdaroğlu, ‘ İyi Parti, SP, HDP bir araya gelip tek bir aday çıkartabilir, önemli olan belediyeleri almak’ ifadesini kullandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz, yerel seçimlere tek başımıza katılacakmışız gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gündemimizde yerel seçimlerle ilgili olarak bir ittifak çalışması yok. Ancak gündemimizde olması şu anlama gelmiyor; böyle bir ihtiyaç tezahür ederse, kamuoyundan bu konuda böyle bir baskı olur ya da böyle bir teklif gelirse, bu partinin ilgili kurullarında değerlendirilir. Ancak şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Hem il, hem ilçe teşkilatlarımızda yerel seçimlerle alakalı çok sıkı ve ciddi çalışmalarımız var.”