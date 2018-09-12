Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 12 Eylül Darbesi’nin 38. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Darbelere karşı en önemli çözümün demokrasi olduğu vurgusu yapan Fatma Köse, “38 yıla rağmen 12 Eylül’ün yaraları sarılmadı. Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyenlere karşı uygulanan baskılar sürüyor. Halkın iradesini, meclis iradesini hiçe sayan, ister sivil ister askeri olsun her türlü anlayışın karşısındayız.
Antidemokratik her türlü girişime daha fazla demokrasi, özgürlük ve aydınlanma talepleriyle karşılık verilmelidir. CHP daima darbelerin ve darbecilerin karşısındadır. Cumhuriyet Halk Partisi, çoğulcu demokrasiyi ve insani kalkınmayı birbirinden ayrılmaz iki hedef olarak belirlemiş öncü partidir” ifadelerini kullandı.
Fatma Köse: CHP daima darbelerin karşısındadır
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 12 Eylül Darbesi’nin 38. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Fatma Köse: CHP daima darbelerin karşısındadır
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