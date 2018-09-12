'Büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanabilecek güçteyiz'

ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan İlçe Danışma Kurulu Toplantısı dün Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 26.Dönem Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş’in katılımıyla gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

“BÜYÜKŞEHİRİN BURÇLARINA CHP BAYRAĞINI DİKECEĞİZ”

Açış konuşmasını yapan Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, 24 Haziran seçimlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirip, Seyhan’da elde edilen sonuçların nedenleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Seyhan ilçesinde hemen her seçimde 70 binin üzerinde insanın sandığa gitmediğine dikkati çeken Kolcu, ilçe örgütü olarak bu kişilere yönelik özel bir çalışma yapacaklarını kaydetti. Yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li yapmak için Seyhan’ın kilit rol oynayacağını kaydeden Kolcu, birlik, beraberlik mesajları verip “Büyükşehir Belediyesinin burçlarına CHP bayrağını dikeceğiz” diye konuştu.

“HER MAHALLENİN ANALİZİ YAPILDI”

24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçların beklentileri karşılamadığına işaret eden CHP Adana İl Başkanı Av. Emrah Kozay, Adana’da her mahallede yaşanan oy değişimlerinin analizini gerçekleştirdiklerini söyledi.

“İNANIYORUZ, MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

Yerel seçim çalışmalarını bu analizler üzerinden, ilçe örgütleri, mahalle ve okul temsilcileri, kanaat önderleri, delegeler ve sandık çevresindeki partililerle birlikte yürüteceklerini ifade eden Av.Kozay, “Adana’da çok büyük bir potansiyelimiz var. Özellikle Büyükşehir Belediyesi’ni kazanabilmemiz için tüm şartlar lehimize. Başta Büyükşehir olmak üzere birçok ilçe belediyesini de kazanabilecek güçteyiz. İhtiyacımız olan tek şey, 24 Haziran öncesinde olduğu gibi küslükleri, dargınlıkları ve bireysel kaygıları bir kenara bırakıp, birbirimize kenetlenmek ve çok daha fazla çalışmak. Bunu başarabilecek gücümüz var, yeter ki kendimize ve partimize inanıp çalışalım. Biz inanıyoruz mutlaka kazanacağız” şeklinde konuştu.

“SANDIK GÖREVİ DEMOKRASİ ADINA BİR NAMUS GÖREVİDİR”

24 Haziran seçimlerinin ıslak imzalı tutanaklarının da analizini yaptıklarını aktaran Av. Kozay, yerel seçimlerinde sandık görevi alacakların da bu analizler doğrultusunda belirleneceğini vurguladı. Av.Kozay, “Kurallara uygun hazırlanmayan ıslak imzalı tutanakların bulunduğu sandıklarda görev yapan, sandık görevine gitmeyen ve sandık eğitimi almak istemeyenlere sandık görevi verilmeyecek. Sandık görevini demokrasi adına bir namus görevi olarak görenleri sandık görevlisi olarak atayacağız” ifadelerini kullandı.

“BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL KAYGILARLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Yerel seçim sürecinde halka dokunan yöntemlerle çalışacaklarını aktaran Av. Kozay, büyükşehir belediyesini ve ilçe belediyelerini kazanmak için 24 Haziran öncesindeki birliktelik ruhuna ihtiyaç olduğunu yineledi. Av. Kozay, “24 Hazirandan önceki birliktelik ruhunu yeniden çok daha güçlü bir şekilde tesis edip, el ele, kol kola, omuz omuza mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz memleket için, Cumhuriyet için, çocuklarımızın geleceği için. Bireysel kaygılarla değil bu anlayışla çok çalışıp, güç birliği yaparak mutlaka kazanacağız” dedi.