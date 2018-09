CHP İl Başkanı Kozay: O tuzağa düşmeyeceğiz

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, CHP seçmenine umutsuzluk aşılayıp, yerel seçimlerde sandığa gitmesini engellemek isteyenler olduğunu ifade ederek “Boykot tuzağına düşmeyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüreğir ve Yumurtalık ilçe danışma kurulu toplantıları dün gerçekleştirildi. Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, 26. dönem Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de katıldığı toplantılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

“YÜREĞİR’İ VE YUMURTALIK’I CHP’Lİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Açılış konuşmalarını yapan Yüreğir İlçe Başkanı İsmet Yüksel ve Yumurtalık İlçe Başkanı Mustafa Ündemir, seçim sürecinde yaşananları katılımcılara aktarırken, Yüreğir ve Yumurtalık belediyelerini 31 Mart’ta CHP’li yapmak zorunda olduklarını dile getirdiler.

“ORANTISIZ BİR YARIŞ YAŞANDI”

İl Başkanı Av. Emrah Kozay, 24 Haziran’da orantısız bir yarışın yaşandığına işaret ederek, “Buna karşın örgütlerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İstediğimiz sonuçlara ulaşamadık ancak önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olacağız” dedi.

“ALAN ÇALIŞMALARINI DAHA PLANLI HALE GETİRECEĞİZ”

Danışma kurulu toplantılarının hemen ardından alan çalışmalarını yeniden daha planlı bir şekilde başlatacaklarını kaydeden Kozay, Yüreğir ve Yumurtalık belediyelerini de kazanmayı hedeflediklerini bildirdi. Kozay, bu hedef doğrultusunda yöresel özellikler dikkate alınarak, tüm parti örgütleri, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partilileri sürecin içine katan bir çalışma programını hayata geçireceklerini kaydetti.

"'BOYKOT' ALGISI YARATILMAK İSTENİYOR"

İktidar partisinin CHP’nin 24 Haziran seçimleri öncesinde demokrasi ve siyaset tarihine geçen stratejisi nedeniyle yüzde 7 oy ve 22 milletvekili kaybettiğini anımsatan Kozay, bu durumdan duyulan rahatsızlık nedeniyle CHP’li seçmenin yerel seçimlerde sandığa gitmesinin önüne geçmek için 'boykot' algısı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

“TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ”

Sosyal demokrasiye inanan, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet değerlerine bağlı, çağdaşlıktan yana olan yurttaşların bu tuzağa düşmeyeceğinin altını çizen Kozay, “CHP seçmeni her zaman duyarlıdır. Toplumsal sorunlara ilgisiz kalmaz. Sandığa gitmemenin sonuçlarını iyi bilir. Bugün CHP içindeki birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak isteyenler her seçim döneminde olduğu gibi yine CHP seçmeni üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Yerel iktidarın önemini bilen yurttaşlarımız her zamanki gibi sorumluluk duygusuyla hareket edecektir. Halkımızın desteğiyle yerel seçimlerden zaferle çıkacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

Kozay’ın konuşmasının söz alan danışma kurulu üyeleri birlik, beraberlik mesajları verip, hem 24 haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdiler hem de yerel seçim süreciyle ilgili görüşlerini paylaştılar.