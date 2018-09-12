12 Eylül 2018 19:27

Çavuşoğlu'dan kritik telefon görüşmesi

Çavuşoğlu'dan kritik telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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