Çavuşoğlu'dan kritik telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.