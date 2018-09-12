Hakimlerin ziyaretine CHP'den tepki

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil ve Daire Üyeleri, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı makamında ziyaret etti.

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada: "Enis Berberoğlu'nun dosyasına 'bakan' Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Emniyet'e yaptığı bu ziyaret, güçler ayrılığı ilkesinin ruhuna fatiha okumaktır. Polis fezlekesiyle açılan bir davayı inceleyen heyet, Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret edemez. 16. Ceza, dosyadan el çekmelidir!" ifadelerini kullandı.

"BİR GARİP ZİYARET DAHA..."

Barış Yarkadaş, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu'nun da Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile beraber Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı ziyaret etmesini eleştirdi.

Yarkadaş, "Bir garip ziyaret daha... Yargıtay'ın en kritik dairelerinden biri olan 9. Ceza'nın başkanı, Antalya Valisi'ni de yanına alıyor ve Emniyet'i ziyaret ediyor. "Yürütme - Yargı kardeşliği" ile Kuvvetler Ayrılığı'nın yerini Kuvvetler Birliği'ne bıraktığının fotoğrafıdır bu!" açıklamasını yaptı.