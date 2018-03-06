CHP'li Gürer’den mobbinge karşı kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işyerlerindeki mobbingin (psikolojik taciz) önlenmesi amacıyla uygulanan düzenlemelerin, bu konuda mağduriyet yaşayan çalışanların lehine değiştirilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi sundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının önemli sorunlarından biri haline gelen işyerlerinde psikolojik taciz olaylarının yarattığı olumsuz tabloyu TBMM gündemine taşındı. Ülke genelinde ve uluslararası arenada insanca yaşamanın önündeki temel engel olan şiddetin her türlüsü ile mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mücadele edilmesi gereken şiddet biçimlerinden bir tanesi de henüz Türkçe’de tam anlamıyla karşılığı bulunmayan mobbingdir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çalışma yaşamı ile yaşıt olan ancak çalışanların yaşadıkları mağduriyet konusunda yeni yeni bilinçlenmeye başladıkları "mobbing" yani "işyerinde psikolojik taciz" konusunda ilgili kanunlarda gerekli düzenlemelerin yapılması mobbingin, birey, örgüt ve toplum üzerinde yarattığı maddi ve manevi zararları en aza indirecektir…”dedi.

DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesi 1. Fıkrasında önerdiği değişiklik teklifine göre, işveren, işyerinde çalışanlar arasında ahenk ve huzuru bozucu davranışları önlemekle yükümlü kılınacak. Bu amaçla iş yerinde kişilerin ruhsal bütünlüğüne zarar verecek kasıtlı, sürekli, sistematik bir şekilde sürdürülen ve kısaca psikolojik taciz (mobbing) olarak ifade edilen kusurlu davranışları izlemek, değerlendirmekle yükümlü olacak. İş yerlerindeki söz konusu uygulamalar, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirlenecek.