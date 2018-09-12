CHP'li Torun: Kırgınlık ve önyargılarımız yok

CUMHURİYET/İklim Öngel - CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlere gidilen süreçte cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin görüşlerinin de alınabileceğini söyledi. Torun, “Muharrem İnce partimizin bir değeridir. Deneyimleri vardır, ‘Fikrine, görüşlerine başvuralım’ denebilir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Torun, yerel seçimlerde CHP’nin stratejisinin ne olacağına ilişkin ipuçları verdi.

Cumhur İttifakı’nın yerelde de oluşması durumunda 9 belediyenin kaybedilebileceği yönündeki söylemler çok tepki çekti. Yorumunuz nedir?

24 Haziran seçimleri analiz edildiğinde böyle bir sonuç çıkabilir ama yerel seçimle, genel seçimin davranış şekli çok farklı. Yerel seçim bire bir adayı seçtiğiniz bir seçim. Bir seçim sonucuna göre karar verilemez. Türkiye’de bir Erdoğan gerçeği var, reddemeyiz. Sorgulamayan oy veren bir kitle var. Oradan Erdoğan’ı çıkın, davranış değişiyor. Ama yerel seçim, Erdoğan’ın biraz dışarı çıktığı, adayın öne çıktığı bir seçim . Bizim amacımız yerel seçimde doğru aday ve stratejiyle kazanamadığımız belediyleri kazanıp kazandığımız belediyeleri de muhafaza etmek.

Biz bir simulasyon yapmışız, 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı kurulduğunda tek başımıza girsek ne olur, İYİ Parti destek verirse ne olur, MHP, AKP ayrı olursa ne olur diye...

Bir akıl yürütülmüş. 2011’den bu yana seçim sonuçlarını da aldık. Oy geçişleri, referandum, yerel-genel ne olmuş, bunları analiz etttik. Durum tespiti yaptık. Bizim MYK üyelerine verdiğimiz dosya sızdırılmış, dosyada bu da var. 2011’den sonraki sonuçlar da var. Bu bir fotoğrafı görme çalışması. “Son seçime göre belediyeleri kaybediyoruz” diye bir şey yok. Biz MYK’nin düşüncesini aldık, cuma günü de Parti Meclisi’nin düşüncesini alacağız. Bir öneri sunduk. Bir tablo ortaya koyduk. Milletvekillerimizin de görüşlerini alacağız ve strateji belgemizi hazırlayacağız.

Strateji belgesi için öneriler neler?

Aday tespiti ile ilgili daha geniş katılımın daha iyi sonuç vereceği düşünülüyor. Önseçimi genişletme düşüncesi var. Erken açıklamanın avantaj sağlayacağı öngörülüyor. Belediye başkanları için etik kurallar beyannamesinin hazırlanması planlanıyor. ‘Belediye başkanları şeffaf olacak, hesap verebilir olacak’ gibi... Üreten belediyeyi ortaya koyacağımızın disiplini yer alacak.

Aday belirlemede takvimlendirme oldu mu?

Bir takvim yok ama şahsen ekim ortası kasım başına kadar tek aday olan seçim bölgesinde tartışmasız örgütün karar verdiği, halkta karşılığı olan kişilerin veya mevcut belediyelerimizden devam edeceklerin açıklanması, sonrasındaki bir süreç içinde de kasım sonu aralık başına kadar adayların açıklamasını öngörüyorum.

Başkanlık isteyen milletvekillerinin durumu ne olacak?

Herkesin aday olma hakkı var. Milletvekili arkadaşlarımızın elbette aday adayı olma hakkı var, kabul görürlerse aday olma hakları var.

İnce’nin İstanbul Belediyesi’ne ilişkin söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Partimizin bir değeri. Kendisi talep ederse yetkili kurullar değerlendirilir.

Yerel seçimlere giderken İnce ile bir görüşme gerçekleşir mi?

Olur tabii ki, düşüncesi alınır. Deneyimleri vardır, fikrine başvurulabilir. Toplantı anlamında, “Cumhurbaşkanı adayımız her toplantıda bulunacak” diye bir şey var mı bilmiyorum ama görüşleri tabii ki alınır. Görüşlerine başvuralım denebilir. Biz önümüze bakıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Biz birlikte gücüz. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Sorunları konuşup çözüm oluşturmalıyız. Biz ‘imza vermiş, kurultay istemiş’, şu bu kaygısında değiliz. Demokratik hakkını kullanmıştır. Hepsi geride kaldı. Kırgınlığımız ve önyargımız yok. O gün öyle düşünmüştür. O iş bitti.

CHP’li olmayan isimleri değerlendirecek misiniz?

Bizim partimizde görev yapmak, yol yürümek isteyen, ilkelerimizi kabul eden, CHP ideolojisinin ve çatısının altında görev yapmak isteyen, bölgesinde başarılı sevilen örgütün de onayladığı biri varsa neden olmasın...

Ankara’da Mansur Yavaş adı konuşuluyor...

Onu bilemem, isim üzerinde durmuyorum. Sonuçta sadece partili olacak diye bir kaide yok. Bu geçmişte de oldu. Bundan sonra da olur.