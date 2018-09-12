CHP'li Çeviköz: Rahip Brunson, pazarlık konusu haline getirildi

Çeviköz'ün açıklamalarından satırbaşları:

* Mülteci konusu bir pazarlık konusu değildir, olmamalıdır. Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda tüm kanalları kullanmak zorundayız.

*Türkiye'ye yeniden saygınlığını kazandırmamız gerekiyor.

*ABD ile çok sayıda görüş ayrılığının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Menbiç konusunda beklenen ilerlemenin sağlanamadığı Ankara'da dile getiriliyor. Rahip Brunson'ın ile ilgili durum, Türkiye'nin itibarının düşeceği şekilde yanlış yönetilmiştir, pazarlık konusu haline gelmiştir.

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