AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla 250 bin liralık tazminat davası açtı.
12 Eylül 2018 13:17
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.
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