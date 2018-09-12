12 Eylül 2018 13:17

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanları toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla 250 bin liralık tazminat davası açtı.

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