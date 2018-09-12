Gürsel Tekin'den sigortası olmayan kadınlara çözüm

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kadınların doğumdan önce veya doğum sırasında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından faydalanabilmeleri ve kadınların ilk doğum yaptığı günün, 1 günlük sigortalı sayılmaları için kanun teklifi verdi.

Tekin, “bu teklifin yasalaşması halinde, kadınların doğum borçlanması sorunu çözülerek, milyonlarca kadınımız da ilk kez sigortalı olma hakkını elde edecekler”. Dedi.

Tekin yaptığı açıklamada, “adı doğum borçlanması olan bir kanunumuz var, fakat tüm doğum yapan kadınlar yararlanamıyor. Kadınlar SGK öncesi doğumları için de doğum borçlanmasını yapıp, eksik sigorta günlerini tamamlanmak istiyor”. Diyerek kanun teklifinin gerekçelerini şu şekilde açıkladı.

'ÖRNEKLERİ AVRUPA'DA VAR'

"Kadınların ilk doğum yaptığında, sanki çalışmış gibi sigorta priminin 1 günlük başlangıç olarak otomatik yapılması ve kadınların doğumunun SGK işe başlama sayılması ile kadınların doğum borçlanması sorunu çözülecek; çözülmekle de kalmayacak, tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kadınlara çalışma hayatında Cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanacak. Bu uygulama Avrupa ülkelerinde zaten var. Hatta Avrupa'da yaşayan Türk kadınları bu haktan ikili sosyal güvenlik anlaşmalarından dolayı yararlanmaktadır. Almanya'da yaşayan bir Türk kadın Almanya'da doğum yaptığında 2014/27 sayılı genelge ile doğumunu ülkemizde işe başlama tarihi saydırmaktadır. Fakat Türkiye'de doğum yapan kadının maalesef böyle bir hakkı yoktur.

Kadınlar SGK öncesi dünyaya getirdiği çocukları içinde doğum borçlanmasından yararlansın,

Ülkemizde kadınlar ilk SGK sonrası 3 çocuğa kadar her bir çocuk için 2 yıl, toplamda 6 yıl yani 2560 güne kadar doğum borçlanması yaparak emeklilikte eksik prim günlerini tamamlayabiliyor. Ancak SGK öncesi doğum yapan kadınların böyle bir hakkı maalesef yok. Adı doğum borçlanması fakat tüm kadınlar mevcut doğum borçlanmasından maalesef yararlanamıyor. Yapılması gereken SGK öncesinde doğum yapan kadınlarında doğum borçlanmasından yararlanması ayrıca borçlanılan gün kadar SGK başlangıç tarihi geriye çekilmesi gerekmektedir.

Türkiye ‘de Erkek nüfusun %65' i istihdama katılırken bu oran kadın nüfusta % 27,5 seviyesinde kalıyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda kadın nüfusun %70 i istihdamda yer alıyor. Kısaca ülkemizde istisnalar dışında genel olarak kadınlar erkeklerden daha az istihdam da yer alıyor. Eşler veya babası vefat edince aldıkları yetim maaşlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

18 yaşını dolduran kadınların yurtdışında geçen sürelerin tamamını veya diledikleri kısmını herhangi bir şart aranmaksızın sigortalılık süresi olarak borçlanabilirken, ülkemizde de kadınların bu haktan yararlanmalarını halinde, Cumhuriyet tarihinin en önemli haklarından birinin verilmesi sağlanmış olacaktır.”