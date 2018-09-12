Yargıtay'dan skandal Berberoğlu kararı

Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilenEnis Berberoğlu hakkındaki davanın, “yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması” yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı aslında reddetmediği ortaya çıktı. Dairenin, itirazla ilgili karar vermeye yer olmadığına hükmederek, itirazı esastan görüşmediği anlaşıldı. Böylece esasla ilgili karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bırakıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR’larına ilişkin görüntüleri eski gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, “yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması” talebini reddetmişti. Daire, Berberoğlu’nun tahliyesine karar verilmesi isteminin ise dosyanın esastan incelenmesi aşamasında ele alınmasını kararlaştırmıştı. Dairenin kararına, Berberoğlu’nun avukatları itiraz etmişti.

Anadolu Ajansı, itirazı görüşen 17. Ceza Dairesi’nin ret kararı verdiğini önceki gün haber olarak geçti. Ancak Berberoğlu’na tebliğ edilen kararda, durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Buna göre 17. Ceza Dairesi, Berberoğlu’nun itirazıyla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararda, şöyle denildi:

“16. Ceza Dairesi’nin itiraza konu yapılan ‘yasama dokunulmazlığı nedeniyle yargılamanın durmasına ilişkin talep’ reddedilmiş olduğundan, sanığın tutukluluk durumunun davanın esasıyla birlikte değerlendirilmesine şeklinde kararlarında tutuklamaya, tutuklamanın devamına, tutukluluk halinin devamına veya sanık müdafilerinin tahliye istemlerinin reddine ilişkin bir karar kurulmamış olması karşısında itirazın incelenmesi mümkün, itirazi kabil bir karar olmadığı anlaşılmakla, bu itiraz konusuna ilişkin olarak dairemizce karar verilmesine yer olmadğına karar verilmiştir.”

Daire, “davanın durmasına karar verilmesi talebinin reddine” ilişkin 16. Ceza Dairesi’nin kararının CMK 233. maddesi kapsamında bir durma kararı olmadığı gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

‘Vahim bir karar’

Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, kararı “Topu taça atmak” olarak nitelendirerek, “150 yıllık Yargıtay tarihinde en garip ve vahim kararların başında gelmektedir. Anayasının ve CMK’nin bu derece ihlal edildiği başka bir kararı uzun yıllardır görmedim. Bu karar, Yargıtay nezdinde anayasal dokunulmazlık talebi ve buna bağlı tahliye talebiyle ilgili kesindir. Tek merci anayasa mahkemesi kalmıştır” dedi.



Hukukçu Turgut Kazan da “ Yargıtay 16 ve 17. Ceza daireleri ip üzerinde cambazlık yapıyor. Enis Berberoğlu anayasal hakkı kapsamında derhal serbest bırakılmalı idi. 17. Ceza Dairesi, CMK’nin 223. Maddesini yorumlayıp dokunulmazlık kararı vererek itirazı kabul etmeliydi. Berberoğlu yeniden milletvekili seçilmiştir. Yargıtay kararında bunun ağır cezalık suç hali olmadığını ve anayasa 14. Madde kapsamında olmadığını zaten kabul etmişti. Şimdi nasıl içerde tutarsınız? Yargıtay bir an önce yasama dokunulmazlığı gereği Berberoğlu’nu tahliye etmeli.”