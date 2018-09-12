Selvi'den yerel seçim iddiası: Bu tablo devam ederse...

Abdulkadir Selvi, ekonomik gidişatı eleştirirken AKP'li adayların yerel seçimlerde ekonomi ile de mücadele edeceğini ifade etti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son dönemde yapılan zamlara atıfta bulunarak "Bu tablo devam ederse seçimlerde belediye başkan adaylarının rakibi sadece karşı partinin belediye başkan adayı değil, aynı zamanda ekonomi olacak" dedi.



Abdulkadir Selvi, "Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Partiler seçim, vatandaş geçim derdinde. Partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye, ittifak olacak mı olmayacak mı onu netleştirmeye çalışırken vatandaşlar marketlerdeki etiketleri, un fiyatlarını, doların fiyatını takip ediyor" ifadesini kullandı.

"Bu tablo devam ederse seçimlerde belediye başkan adaylarının rakibi sadece karşı partinin belediye başkan adayı değil, aynı zamanda ekonomi olacak" görüşünü dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"Ekonomideki dalgalanmanın etkili olduğu bu dönemde iki tarih ön plana çıktı. Piyasalar 13 Eylül tarihinde yapılacak olan Merkez Bankası Para Politika Kurulu ile eylülün ilk yarısında açıklanacağı ifade edilen Orta Vadeli Plana kilitlendi. Merkez Bankası'nın kararı ile ikmal yapacak olan piyasalar, OVP ile yönlerini tayin edecekler. Tabii OVP'nin tatmin edici, Merkez Bankası'nın faiz artışının da ikna edici olması koşuluyla."