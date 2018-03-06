MHP'li belediyeler de AKP gibi kandırılmış!

TM SF’nin kayyım olarak atandığı FETÖ’cü şirketlere, milat sayılan 17-25 Aralık’tan sonra MHP’li belediyelerin de para aktardığı ortaya çıktı.

AYKUT KÜÇÜKKAYA - CUMHURİYET - AKP’li belediyeler gibi MHP’li belediyeler de bu şirketlere 28 ihale verdi. 2019 için Erdoğan’a verdiği destekle dikkat çeken MHP’nin belediye yöneticileri de tıpkı AKP’liler gibi Gülen tarafından kandırılmış. İhalelerin toplam tutarı 25 milyon TL’yi aşıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı FETÖ’cü şirketlere MHP’li belediyelerin de ihalelerle para aktardığı ortaya çıktı. Tıpkı AKP’li belediyeler gibi MHP’li belediyelerde kayyım atanan 5 şirkete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cemaatle mücadelede milat olarak gösterdiği 17-25 Aralık’ın ardından tam 28 ihale vermiş. Bu ihalelerin toplam tutarı 25 milyon TL’yi aşıyor.

Cumhuriyet, TMSF’ye devredilen 14 şirkete, 21 AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihale verildiğini daha önce kamuoyuna duyurmuştu. FETÖ’yle ilişkisi sebebiyle mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen 14 şirketin AKP’li belediyelerle ilişkileri parmak ısırtıyordu. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği ittifak desteğiyle dikkat çeken MHP’nin belediye yöneticileri de tıpkı AKP’li yöneticiler gibi Gülen cemaati tarafından kandırılmış...

‘Örgütte etkin rol’

MHP’li belediyelerin kayyım atanan FETÖ’cü şirketlere 17-25 Aralık’tan ve 15 Temmuz’un ardından verdikleri ihaleler şöyle:

Bartın’dan 12 milyon TL - Bartın’da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyım atandı. Bu şirketlerden birisi de Öz Çelikkaya İnşaat’tı.

Ekim 2017’de gerçekleşen duruşmaya Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık işadamı Mehmet Çelikkaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, “örgütte etkin rol oynadığı, sohbet toplantıları organize ettiği, gazete aboneliği yaptığı, himmet topladığı” iddiasıyla, Çelikkaya’nın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen işadamı Çelikkaya, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Bartın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü “Öz Çelikkaya İnşaat Nakliyat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.”ne 6 ihalede toplam 12 milyon TL’yi aşan ihale verdi.

‘Ekmeğinin’ peşinde

Adana’dan 6.5 milyon TL - Eylül 2016’da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen işadamları arasında Soner Cesur da bulunuyordu. Konya 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 9 Eylül 2016 tarihli kararı ile Soner Cesur’un yönetim kurulu başkanı olduğu Yeni Un Değirmencilik A.Ş’ye TMSF kayyım olarak atandı. Adana Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ile Yeni Un Değirmencilik A.Ş. arasında 2 Ocak 2014 tarihinde 6 milyon 466 bin TL’lik, 120 bin torba ekmeklik buğday unu alımı sözleşmesi imzalandı.

Manisa’dan 3.5 milyon TL - 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi sonrası, 23 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Turgutlu merkezli, Manisa ilinde faaliyet gösteren Ordu Motorlu Araçlar Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Manisa 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kayyım atandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimleri tarafından Ordu Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden 19 ihalede toplam 3 milyon 400 bin TL’lik onlarca kamyonet, minibüs, hafif ticari araç alımı yapıldı.

Küçük bir bakkalken...

Osmaniye’den 3 milyon TL - Dal İnşaat’ın sahibi Duran Dal, Osmaniye Girişimci İşadamları Derneği (OGİAD) başkan yardımcısı idi. Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliği’nin 6 Eylül 2016 tarihli kararı ile Dal İnşaat, TMSF’ye devroldu. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dal Ev Dekorasyon İnşaat Yapı Ltd. Şti. ile bina inşaatı yaptırılması işi için, 29 Mayıs 2015 tarihinde, 3 milyon TL’lik bir sözleşme imzaladı.

Tarsus’tan 220 bin TL - İzmir’de hazırlanan FETÖ iddianamesi kapsamında tutuklu olan Orkide Yağları’nın kurucusu Ahmet Küçükbay, küçük bir bakkal iken 1980’de İzmir’de Fethullah Gülen’le tanıştığını ve zenginleştiğini itiraf etmiş, Hidayet Karaca ile toplantı yaptıktan sonra Samanyolu TV’nin kuruluşuna destek verdiğini söylemişti.

Ahmet Küçükbay, 6 Haziran 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, Küçükbay Yağ ve Det . San. AŞ.’yi temsilen, Baytom AŞ’nin yönetim kurulu üyesi idi. İzmir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 27 Ekim 2016 tarihli kararı ile Baytom A.Ş.’ye, TMSF el koydu. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Baytom AŞ ile16 Aralık 2014 tarihinde 219 bin TL’lik “Bitkisel Atık Yağ Toplama Makinesi ve Atık Pil Toplama Makinası Satın Alımı” sözleşmesi imzalamıştı.