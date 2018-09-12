AKP'de İstanbul için konuşulan sürpriz isim

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "İstanbul'a Davutoğlu sürprizi olabilir" başlıklı köşe yazısı şöyle:



YENİ ÖĞRENDİM

Yerel seçimler de yaklaşıyor.

Eğer Erdoğan son anda bir “baskın seçim” kararı almazsa 6 ay sonra belediyeler için yine sandık başında olacağız.

Şu anda görünene göre AKP diğer partilerden daha ciddi biçimde hazırlanıyor bu seçimlere.



Hem iktidar olma avantajını kullanıyor hem de çıkardığı yeni kanunlarla kendisi dışında seçilecek belediyeleri yaşatmayacak önlemler alıyor.

Tabii en büyük merak bazı büyük merkezlerde kimlerin aday gösterileceği.

CHP'nin böyle bir derdi yok gibi görünüyor. Çünkü CHP'liler genel olarak seçim kazanmaya değil “kazanmaları kesin” yerlerde “kimlerin” aday gösterileceğine proglamlanmış vaziyette.

CHP için seçim kazanmak değil, kazanacak adayı kimin belirleyeceği daha önemli sanki.



Asıl merak AKP için.

Ankara ve İstanbul'u 1994'ten beri kaptırmayan Erdoğan bu iki büyük kentin başkanlarını azletmişti.



Erdoğan son seçimlerin verdiği güçle bu iki yeri de kesin kazacağına inanıyor.

Ankara için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı geçiyor.

İstanbul için ise çok sürpriz bir isim duydum.



AKP'ye ve Erdoğan'a çok yakın bir isim “Bana öyle geliyor ki İstanbul'a Ahmet Davutoğlu'nu aday gösterecekler” dedi.

Şaşırdım tabii. “Nasıl olur?” dedim.



AKP'li dostum “şaşırma” dedi “Reis çok pragmatiktir, Ahmet Davutğlu'nun aday gösterilmesi halinde kazanma potansiyelini görüyordur” diye de ekledi.







“İyi ama” dedim, “Davutoğlu için parti kurma hazırlığında olduğu bile

söyleniyor.?”



AKP'li dostum güldü “AKP'de böyle şeyler olmaz. Ayrıca zaten Davutoğlu aday gösterilirse en az beş yıl bayrak açmaz, bu arada Erdoğan yine seçilir, böylece sorun olmaz” dedi.



Valla AKP'yi elbette onlar benden çok iyi tanıyor, biliyor.

Davutoğlu adını söylüyorsa vardır bir bildiği."

Yazının tamamı için TIKLAYIN