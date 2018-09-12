İşte AKP'nin Bahçeli'nin af çıkışına karşı çıkmasının nedenleri

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yerel seçim ittifakıyla ilgili yapılacak görüşmede Bahçeli’nin affı da gündeme getirmesi bekleniyor. MHP’nin ısrarlı tutumuna karşın AKP’de affa sıcak bakılmamasının altında bir dizi kaygı yatıyor.

AKP kurmayları: İttifak kesin yapılacak

Parti kulislerinde konuyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

‘Rahşan affı’ endişesi: DSP- MHP-ANAP hükümeti döneminde 2000 yılında çıkarılan aftan sonra gidilen seçimde DSP ve MHP baraj altında kaldı. Ceza affı konusu her zaman siyasi açıdan riskli bir durum yaratır. Bahçeli, genel seçim öncesinde de gündeme getirmesine karşın parti bu konuda bir adım atmadı, yerel seçim öncesinde bir adım atılması da zor görünüyor.



Suçun mağdurları yeniden mağdur edilir: Aftan mağdur olanların partiye getireceği olumsuz tablo, aftan yararlanların sağlayacağı getiriden kat be kat daha fazla olur.



Yargıya güven kalmaz: Yapılan kamuoyu araştırmalarında yargıya güvenin yüzde 20-30’lara kadar gerilediği değerlendirmesi yapılıyor. Bir af çıkarılması durumunda yargıya güven daha daha da azalacaktır. Eğer insanlarda ‘suçlar nasıl olsa affediliyor’ gibi bir anlayışın yerleşirse çok büyük toplumsal sıkıntılara neden olur.

Genişler korkusu: 2000 yılında çıkarılan Rahşan affı, Anayasa Mahkemesi’nin ‘eşitliğe aykırı’ olduğu gerekçesiyle verdiği karar üzerine genişledi. Benzer bir karar çıkarsa, kapsam dışında tutulan suçlar da af kapsamına girebilir ve bu durum çok büyük sıkıntılara yol açar.

MHP de Soylu’ya soğuk değil

Erdoğan ve Bahçeli arasında yapılacak görüşmede yerel seçimler için ‘Akitleşmeye dayalı bir ittifak’ düşüncesi öne çıkıyor. AKP kulislerinde Ankara için adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da MHP kanadının soğuk bakmadığı ifade ediliyor.