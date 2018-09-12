AKP kurmayları: İttifak kesin yapılacak

AKP kurmayları, 2019’un mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için MHP ile kesin olarak ittifak yapılacağını söyledi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP yöneticileri, son Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, yerel seçimlerde ittifakın ayrıntılarının ele alınmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Liderler bu konuda bir araya geldikten sonra ayrıntıları komisyon belirler. Ya bölgesel olarak ittifakı tarif ederiz ya da ülke geneli için ilkeleri açıklarız. Burada kesin olan bir şey, ittifakın yapılacağıdır. Açıktan veya kapalı olup olmayacağına daha sonra karar verilecek."

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AKP'nin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Adana, Hatay, Yalova, Balıkesir ve Kars gibi illerin MHP’nin desteği ile alınacağı hesabı yaptığı belirtildi.

Kulislere yansıyanlara göre pfartilerin güçlü olduğu il ve ilçeler baz alınarak ‘yerel planlama’ yapılacak. İki partinin rakip olduğu iller için ‘meclis üyelikleri paylaşımı üzerinden’ ayrı formül geliştirilecek.

AKP kurmayları, 16 Nisan'daki referandumu baz alarak analiz yaptıklarını dile getirerek, “Gördük ki, son referandumu baz alarak 60 ilde birinci partiyiz. 6 ilde ise kıl payı ile ikinci partiyiz. Demek ki doğru çalışmayla 70’e yakın ili alabiliriz” değerlendirmesi yaptı.