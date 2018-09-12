Ertuğrul Özkök: Rus medyasına yazması gerekmez mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Erdoğan'ın yazısını İdlib meselesinde önemli aktörlerden biri olan Rus medyasına değilde, neden ABD medyasına gönderdiğini irdeledi.

Yazar Özkök, 2 yazıdan hareketle ABD'de var olan özgür basına işaret ederek Türkiye için, "Cumhurbaşkanı niye ABD medyasına yazıyor. Bu iki mektup, Türkiye’nin yürümesi gereken istikameti çok açıkça gösteriyor...Bizim yerimiz hür medyası, hür kamuoyu, demokrasisi, insan hakları olan coğrafyadır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ünlü ABD gazetesine yazdı

"Rus medyasına yazılması gerekmez mi? "

Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Daha çok adalet, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi” açıklamalarına dikkati çektiği yazısı şöyle:

"Şu son bir haftadır Türkiye’den Amerikan medyasına iki yazı gitti.

Birincisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Foreign Policy dergisine yazdığı yazıydı. Ana fikri şuydu:

“Doları silah gibi kullanırsanız, bütün dünya ekonomisini sarsarsınız...”

Bir: Adres doğru adresti.

Amerika’nın dış politika konusundaki karar vericileri üzerinde çok etkisi olan saygın bir kurum...

İki:Mesaj doğru mesajdı. Akıllıca yazılmış etkili bir mesajdı.

İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Wall Street Journal’da yayınlanan yazısıydı.

Ana fikri şuydu:

“Esad’ın İdlib’e saldırmasına engel olun, yoksa bütün dünyanın başına iş açılır.”

Bir: Adres doğru adresti.

Amerikan ekonomisinin ve siyasetinin karar vericileri üzerinde etkisi olan bir gazetede yayınlanmıştı.

İki: Mesaj doğru mesajdı. Akıllıca kaleme alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran zirvesindeki yapıcı tavrını çok güzel gerekçelendirmişti.

Şimdi, olayın öteki yüzüne bakalım.

İdlib’de yaklaşan felaketin önlenmesinde Putin mi daha etkili olabilir...

Yoksa Trump mı...

Hepimiz biliyoruz ki Suriye’de bugün borusu en kuvvetli öten lider Putin...

Öyleyse, bir mektubun da Rus medyasına yazılması gerekmez mi?

Gerekmez... Niye...

İki nedenden dolayı...

Bir: Ne bu mektubu yazacak medya var...

İki: Ne de bu mesajı aldığında etkili olabilecek bir karar çevresi ve kamuoyu...

Bu iki mektup, Türkiye’nin yürümesi gereken istikameti çok açıkça gösteriyor...

Bizim yerimiz hür medyası, hür kamuoyu, demokrasisi, insan hakları olan coğrafyadır.

O nedenle...

Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesinden itibaren söylediği “Daha çok adalet, daha çok özgürlük, daha çok demokrasi” şiarının hayata geçirilmesi...

Dört bakanın önceki hafta bir araya gelerek yaptıkları reformları hızlandırmak...

Bence yolumuz budur."

Yazının tamamın için tıklayın