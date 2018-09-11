'Çorlu tren hattı büyük tehlike arz ediyor'

Dolgu için kullanılan malzeme yakından incelendiğinde içinde kırık mermer, fayans ve beton parçaları bulunduğuna dikkat çeken Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a “Tekrar trafiğe açılan demiryolu hattında yapılan onarım işlemleri ne kadar doğru yapıldı?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"8 Temmuz 2018 günü saat 17:00 sularında Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde, Uzunköprü - Halkalı seferini yapan 12703 sefer sayılı TCDD yolcu treni, içinde biletli 362 yolcusu, 6 personeli ile raydan çıkmış ve arkadaki beş vagonu devrilmişti. Ne yazık ki faciada 25 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 341’ i de yaralanmıştı. Olayın ardından geçen sürede demiryolu üst yapısı bir şekilde yenilenerek, tren hattı 10 Temmuz akşamı tekrar trafiğe açıldı.

Peki, tekrar trafiğe açılan demiryolu hattında yapılan onarım işlemleri ne kadar doğru yapıldı?

Araştırmalar neticesinde, kaza sonrası 10 Temmuz akşamı tekrar trafiğe açılan hat tekrar büyük tehlike arz etmektedir.

Dolgu için kullanılan malzeme yakından incelendiğinde, içinde kırık mermer, fayans ve beton parçaları bulunduğu görülmektedir. Dolgunun stabilitesini sağlamak için oluşturulan eğimli yüzeyin üzerine, inşaat molozları atılmıştır. Şiddetli yağış altında bu molozlar hareket edecektir ve bu şekilde uzun süre hizmet verebilmesi olanaklı değildir. Bu durum 8 Temmuz 2018 günü yaşanan facia ile benzer bir olayın tekrar yaşanma olasılığının azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

1- Yeniden oluşturulan menfez dolgusu, dolgu oluşturma tekniğine uygun şekilde yapılmış mıdır?

2- Dolgu için hangi malzeme kullanılmıştır? Kullanılan malzemelerin içeriğinde inşaat molozları, kırık mermer, fayans ve beton parçaları bulunmakta mıdır?

3- Dolgunun stabilitesini (dengesini) sağlamak için oluşturulan dolgu şevinin (eğimli yüzeyin) üzerine, inşaat molozu beton bloklar atılmış mıdır?

4- 8 Temmuz 2018 tarihindeki kazanın yapılan onarım sonrasında; yeniden oluşturulan menfez dolgusu, dolgu oluşturma tekniği ve kullanılan malzemeler, 10 Temmuz günü tekrar trafiğe açılan demiryolu hattı için riskleri tamamen ortadan kaldırmış mıdır?"