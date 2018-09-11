Ali Şeker: Gençlerimiz çareyi yurtdışında arıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan son Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre 2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre %42 oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için artışın sebep ve sonuçlarını değerlendiren yazılı bir soru önergesi verdi.

Gençlerimiz Çareyi Yurtdışında Arıyor

2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre %42 oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi olduğunu hatırlatan Şeker, “Göç eden bu nüfusa yaş grupları itibariyle baktığımızda, en fazla göç edenlerin %15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu, bu yaş grubunu sırasıyla %14,4 ile 20-24 ve %12,3 ile 30-34 yaş grubunun izlediği görülüyor. Gençlerimiz en verimli çağlarında geleceklerini ülke dışında kurmanın yollarını arıyorsa, AKP’nin yarattığı karanlık tablonun ve ekonomik krizin insanlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğun da payı büyük” dedi.

Yaşanan Bu Göçü Tersine Çevirmeliyiz

Özellikle son yıllarda AKP iktidarının otoriter, baskıcı ve sert tutumu da göz önüne alındığında toplumun üretken yaş grubunun ülkeyi terk etme eğilimi gösterdiği iddiaları bu rapor ile bir kez daha gündeme geldiğini söyleyen Şeker, yaşanan bu göçü tersine çevirmek ve üretken nüfusu ülke üretimi ve kalkınmasında etken hale getirebilmek için bir an evvel ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti.

OHAL’i Kalıcılaştıran Kanunla Yurdu Terk Edenler Artacak

Artış gösteren bu dışa göç verilerinde 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen ve 7 kez uzatılarak 2 yıl süren OHAL yönetiminin muhalif görüşteki yurttaşlar üzerinde oluşturduğu baskıcı ve dışlayıcı tutumun da etkili olduğunu savunan Şeker, “2 yıl süren ve geçtiğimiz Temmuz ayında kaldırılan OHAL’in ardından AKP OHAL’i kalıcılaştıran kanunu yürürlüğe sokmuştur. İlgili kanun ve başkanlık rejiminin otoriter yapısı bir arada düşünüldüğünde nitelikli gençlerimizin ülkeyi terk etme eğiliminde gelecek yıllarda da ciddi artışlar olacağı açıktır. Nitelikli gençlerimizin ülkeyi terk etmesinin önüne geçebilmek için ülkedeki baskı ortamının ortadan kaldırılması; hukukun üstünlüğünü, insan hakları ve özgürlükleri geliştirecek adımların atılması gerekmektedir” dedi. düşünülmekte midir?

Şeker, önergesinde ayrıca aşağıdaki sorulara da cevap istedi;

1. 2002 yılından bugüne dek Türkiye'den göç eden toplam kişi sayısı ve yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?

2. 2017 yılında Türkiye'den göç eden 253 bin 640 kişinin göç etmeyi tercih etme sebeplerine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılacak mıdır?

3. 2017 yılında Türkiye'den göç eden 253 bin 640 kişinin eğitim durumuna göre dağılımı nasıldır?

4. 2017 yılında Türkiye'den göç eden 253 bin 640 kişinin gelir durumuna göre dağılımı nasıldır?

5. Türkiye'den göç eden insan sayısında yaşanan bu artış son yıllarda sıkça dile getirilen nitelikli beyin göçü artışının bir ispatı olarak kabul edilebilir mi?