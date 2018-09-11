Gürer: Baz istasyonları çığırından çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülke genelinde 181 bin 972, Niğde’de ise 569 baz istasyonunun bulunduğunu açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda baz istasyonunlarının çığırından çıktığını, toplumsal tepkilerin ilk dönemlerde varlığının ortadan kalkması ile mantar gibi baz istasyonu kurulduğunu belirtip, “baz istasyonlarının bu kadar çok olması ve giderek çoğalması insan sağlığı açısından hiç riski oluşturmuyor mu? Bilim insanlarının bu konuda farklı açıklamaları var, risk çok az olsa bile denetimler sürekli sağlanmalıdır” dedi.

Bakan Cahit Turhan, okul öncesi eğitim ile temel eğitim kurumları, okul bahçeleri ve parklarda çocuk oyun alanı sınırları içinde baz istasyonlarının kurulmasına izin verilmediğini bildirdi. Gürer bu durumunda açıklamaya muhtaç olduğunu belirtip, “oyun bahçeleri ve okulda yasak, evlerin yanında serbest, çocuk oyun bahçesi den çok zamanını evde geçiriyor. Burada da ciddi bir açıklama boşluğu var” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle şehir merkezlerinde, çevre kirliliğinin yanı sıra insan sağlığına zararları olduğu ifade edilen baz istasyonları sorununu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde ülke genelindeki baz istasyonu sayısı ile bu istasyonlar için hastane, okul bahçesi ve kreş gibi yerlerde alınan önleyici tedbirlerin açıklanmasını istedi. Baz istasyonlarının kontrollerinin hangi sıklıkla yapıldığını soran Gürer, baz istasyonları kurulurken Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumunda güvenlik sertifikası alınıp alınmadığı yönündeki soruya da yanıt istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye genelindeki baz istasyonu sayısının 181 bin 972 olduğunu açıkladı. Bakan Turhan’ın verdiği bilgiye göre ülke genelinde en çok baz istasyonu 46 bin 46 ile İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 14 bin 161 baz istasyonu ile Ankara takip ediyor. Diğer illerde de baz istasyon sayılarında artış dikkat çekiyor.

Bakan Turhan, Niğde merkezde 296, Bor’da 93, Ulukışla’da 86, Çamardı’nda 40, Çiftlik’te 34 ve Altunhisar’da 20 olmak üzere il genelindeki baz istasyonu sayısınınise569 olduğunu bildirdi.

Bakan Turhan, ilgili yönetmelik kapsamında okul öncesi eğitim ile temel eğitim kuruluşları, okul bahçesi ve parklarda çocuk oyun alanı sınırları içinde baz istasyonu kurulmasına izin verilmediğini kaydetti.

Baz istasyonları için işletmecilerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan güvenlik sertifikası alınmasının zorunlu olduğunu belirten Bakan Turhan, güvenlik sertifikası bulunmayan hiç bir baz istasyonunun çalışmasına izin verilmediğini vurguladı.”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, “Teknoloji kullanmak, yararlanmak ve faydalanmak doğal taleptir. Bunun sonucu oluşabilecek sorunlara çözüm üretmek, önlem almak yönetenlerin sorumluluğudur. İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili konularda denetimin sürekli sağlanması ve toplumun düzenli bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekir. Baz istasyonları ile ilgili süregelen tartışmaların varlığı bilinmektedir. Son yıllardaki artış bu bağlamda dikkate alınıp, konu ile ilgili hassasiyet artırılmalıdır. Mesafe kontrolleri başta olmak üzere çevre ve insan etkisi sürekli izlenmelidir” dedi.