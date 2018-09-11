'Belediyelerimiz eğitim imkanlarını ulaşılabilir kılmaktadır'

Belediyelerin, sosyal belediyecilik kapsamında halka birçok hizmet ve destek sunduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP’li Belediyelerin bu konuda örnek teşkil ettiğini söyledi.

Toplumsal değişim ve gelişimi sağlayacak en temel unsurlardan biri olan eğitimin yapılandırıldığı toplumun bir parçası olduğunu ve o toplumun özelliklerini de taşıdığını kaydeden Karabıyık, “Bugün okur-yazarlık oranlarının henüz istenilen seviyelere ulaşmadığı ve okullaşmada bile eşitsizliklerin yaşandığı Türkiye’de, eğitim bireysel gelişimi, yurttaşlık bilincini, insan hakları ve demokrasi kültürünü ve öz saygıyı geliştirebilecek en önemli kurum okuldur. Bu bilinçle CHP’li belediyeler, sosyal belediyecilik faaliyetleri içerisinde eğitim alanında büyük önem vermektedir. 39 belediyemizde çocuk kreşi, 16 belediyemizde engelliler kütüphanesi, 39 belediyemizde etüt merkezi, 75 belediyemizde meslek ve beceri kursları, 82 belediyemizde öğrencilere burs veya eğitim yardımı (kırtasiye, kitap, okul kıyafeti, bilgisayar), 14 belediyemizde zihinsel engelliler okulu hizmeti verilmektedir. Bu faaliyetler, eğitim ile ilgili hizmetlerin mahalle ölçeğinde ulaşılabilir olması açısından çok önemlidir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.