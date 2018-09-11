Gamze İlgezdi'den karma eğitim önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim şartının kaldırıldığına dair haberler üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanına verdiği önergede,“Eğitimde kıyameti koparmamız gerekiyor” şeklinde yaptığınız açıklamanız ile karma eğitimin kaldırılmasını mı kastetmiştiniz?" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim şartının kaldırıldığına dair haberler basında yer almıştır. Bu haberler üzerine bakanlık yaptığı açıklamada; “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” ifadeleri kullanılmıştır.

Bu bağlamda;

1- “Eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.” Açıklaması ile kastedilen “bazı okullar” hangileridir? Bu okullar belirlenirken hangi ”imkan ve zorluklar” dikkate alınacaktır?



2- Bu düzenleme farklı okul türlerinde karma eğitimin kaldırılmasına zemin yaratmayacak mıdır? Bu düzenlemenin il ya da ilçe müdürlükleri tarafından keyfi uygulamalarla suiistimal edilmesini engelleyebilecek misiniz?

Bu düzenlemenin, ‘Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ ve yapılan Anadolu Lisesi kontenjan artırımlarının büyük bölümünün Çok Programlı Anadolu Liselerinde yapılması ile ilgisi var mıdır?



3- Milli Eğitim Bakanı olarak en azından sizin döneminizde karma eğitimin sona ermeyeceğinin sözünü verebiliyor musunuz?



4- “Eğitimde kıyameti koparmamız gerekiyor” şeklinde yaptığınız açıklamanız ile karma eğitimin kaldırılmasını mı kastetmiştiniz?