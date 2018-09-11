Kalın'dan karma eğitim açıklaması: Alternatif sunuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede "Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını" savunarak "Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Tahran'da gerçekleştirilen Suriye zirvesinin canlı yayınlanmasını beklemediklerini ifade eden Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın gayretini tüm dünya görmüş oldu" yorumunda bulundu. İdlib'e yönelik saldırılarla ilgili de Kalın, "İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır" dedi.

Kalın, yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunda "Cumhur ittifakının ruhunun muhafaza edilmesi, hem yerel seçimlere giderken yaşayacağımız önemsediğimiz bir yaklaşımdır. Bunun muhafaza edilmesi kabul edilen tutumdur. Daha detaylı, yerel seçimlerde bu ittifak nasıl uygulanır? Bunun çalışılması gerekiyor. Olgunlaştıktan sonra da liderlere arz edecekler" açıklamasında bulundu.

Kalın, "Karma eğitimin kaldırılması söz konusu değil, alternatif sunuyoruz, seçenekler çoğalıyor" dedi.

MEB'den karma eğitim açıklaması

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türk ekonomisi uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz dışarıdan gelen etkilere rağmen büyüdüğü görülüyor. Bilindiği gibi ekonomimiz 5,2 oranında büyüdü. Ekonomi ile ilgili bir panik havası yok. Bu türbülans olarak adlandırılan dönemi de aşacağımızı belirtmek isterim.

İdlib açıklaması

Dünya kamuoyunun da elini taşın altına koyması gerekiyor. İdlib'e yönelik saldırı yüzbinlerce insanın Türkiye'ye doğru hareket etmesine yol açacaktır.

Kimyasal silahlar kullanılırsa müdahale ederiz, konvansiyonel silahlar kullanılırsa müdahale etmeyiz demek doğru değildir. Esad rejimine ve destekçilerine yönelik başka değişimlerin devreye sokulması gerekiyor.

İnsani duyarlılık gösterilen tarafın Türkiye olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

Erdoğan 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya Berlin'e geçecek. Bizim Almanya'yla siyasi ve ticari ilişkilerimiz var. Birçok Alman şirketi Türkiye'de iş yapıyor. Dolayısıyla bu ziyareti biz son derece önemsiyoruz. Alman vatandaşlarımızın da bu ziyaret için hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Bu ziyaretin Türkiye-Avrupa ilişkilerini geliştireceğini düşünüyoruz.

İttifak konusu

Cumhur ittifakının ruhunun muhafaza edilmesi savunduğumuz bir konudur. Liderlerimiz oturacaklar görüşecekler. Arkadaşlarımız bu çalışmayı gerçekleştirdikten sonra liderlere sunumunu ayapacaklar. Erdoğan-Bahçeli arasında henüz planlanmış bir görüşme yok.

Emeklilikte yaşa takılma

Bu konu bugün gündeme gelmedi, henüz gündemimizde yok. Teklif geldiğinde üreteceği maliyeti de inceleriz. Bugün de yarın da gündemimizde yok.

'Karma eğitim' tartışması

Bakanlığımız bir açıklama yaptı. Mahkeme kararına istinaden yapılan bir mahkeme kararını esas alan bir düzenleme yapıldı. Bu karma eğitim kaldırılıyor gibi bir propagandaya dönüştürüldü. Kaldırılması söz konusu değil. Fakat, belli okullarda kız erkek ayrımı şeklinde eğitim verilmesine imkan sağlayan bir karar da var ortada. Burada tercihlerin çoğaltılması söz konusu. Demokratik toplumlarda da aslolan opsiyonların çoğaltılmasıdır.

Hiç kimse hiçbir veliye, ‘sen çocuğunu karmaya ya da olmayana göndermek zorundasın’ diye bir şey empoze etmiyor. Ama alternatifleri sunuyoruz. İsteyen tercih edebilir. Burada kafa karışıklığına mahal verecek durum da yok aslında. Karma sistem devam ediyor, bunun yanında karma olmayan bir eğitim de verilebilir.