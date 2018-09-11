Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin Enis Berberoğlu kararına değinen Altay, “Karar UYAP’ta yok. 17. Daire bir karar alıyor, Anadolu Ajansına sufle ediliyor, karar UYAP’ta yazılmıyor, çizilmiyor ve bu yolla Anadolu Ajansı yoluyla iç siyaset manipüle edilmeye çalışılıyor. Yargının diktatörün, tek adamın sopası haline dönüştüğünün açık bir bu kanıtıdır” diye konuştu.
11 Eylül 2018 17:31
'Yargının, tek adamın sopası haline dönüştüğünün kanıtıdır'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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