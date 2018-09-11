CHP, yerel seçim öncesi kampa giriyor

CHP Parlamento Grubunun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bolu Büyük Abant Otel’de 27-28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek. Milletvekillerine gönderilen programda, gerekli hazırlık ve planlamanın yapılabilmesi için vekil ile eş ve çocukların katılım durumlarının bildirilmesi istendi