HDP'den Figen Yüksekdağ açıklaması

HDP'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:

Önceki Dönem Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ, bugün Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında mazeret bildirmesine rağmen, zorla SEGBİS'e çıkarılma kararı alınmış ve uygulanmıştır.

Yüksekdağ, savunmasında hukuksuz uygulamaya ilişkin şunları söylemiştir:

Ben mazeretimi sunmama rağmen benim bu mazeretim kabul edilmemiştir. SEGBİS salonuna getirilmem konusunda zorla getirme yapılmıştır. Mahkemenin beni zorla SEGBİS odasına getirme işlemi uygulaması usule uygun değildir. Her şeyden önce benim mazeretimin değerlendirilmesi ve kabul edilmesi gerekirdi.

Hakkımda zorla getirme işlemi uygulanarak cezaevinde bulunan SEGBİS odasına zorla getirme işleminin uygulanması mahkemenin bana karşı kasıtlı bir tutumu olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret davalarında tarafımıza hasmane bir tutum gösterilmektedir. Zaten bu tür dosyalarda Cumhurbaşkanı talimatıyla hareket edildiği bilinmektedir. En baştan bizim cezamızın kesilmiş olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın duygularının tatmin edilmesi amacıyla bu şekilde söylediğimiz suç teşkil etmeyen sözlerden dolayı dava açılmıştır. Bunu herkes görmektedir, mahkeme bize karşı saygılı bir tutum da sergilememiştir. Mahkemenin bize karşı tarafsız davrandığını düşünmüyorum. Ben bunları belirtmek istedim, başka da bir diyeceğim yoktur.