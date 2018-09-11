Dışişleri'nden ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisinin kapatılma kararına yönelik bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Washington FKÖ Temsilciliği’nin kapatılması kararı ABD’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesidir. Türkiye Filistin halkının haklı davasında yanında yer almaya devam edecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada FKÖ'nün Washington ofisinin kapatıldığı duyurulmuştu.Açıklamada karara gerekçe olarak "Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'le anlamlı bir anlaşma içerisine girecek doğrudan girişimlerde bulunmadı. Aksine, bu grup hiç görmediği ve irtibata geçmediği halde ABD'nin barış planını kınadı" ifadelerine yer verilmişti.



Kaynak Yeniçağ: Dışişleri'nden ABD'ye Filistin tepkisi