11 Eylül 2018 11:31

CHP'den AKP'ye sert sözler: CHP'yi tartışacağınıza...

CHP'den AKP'ye sert sözler: CHP'yi tartışacağınıza...
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısında konuşuyor.
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Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-15 Temmuz'da tünellerde saklananlar milletin önünde yürümüş gibi yapıyor.

-Bizi bırakıp kendi partilerine kulak versinler. 

-24 Haziran'da yetkileri alırsa faiz düşer dediniz enflasyon ve TL'nin değeri ortada.

 -Genel Başkanımız derdinize derman olacak 13 maddeyi açıkladı. Bize teşekkür edeceğinize döviz baronlarıyla hareket ediyor diyorsunuz. 

-Genel Başkanımız size 9 soru sordu yanıt yok.

-Ekonomiyi gerektiği gibi yönetin lafla değil icraatle çalışın. 

 

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