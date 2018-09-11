CHP'den AKP'ye sert sözler: CHP'yi tartışacağınıza...

Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-15 Temmuz'da tünellerde saklananlar milletin önünde yürümüş gibi yapıyor.
-Bizi bırakıp kendi partilerine kulak versinler.
-24 Haziran'da yetkileri alırsa faiz düşer dediniz enflasyon ve TL'nin değeri ortada.
-Genel Başkanımız derdinize derman olacak 13 maddeyi açıkladı. Bize teşekkür edeceğinize döviz baronlarıyla hareket ediyor diyorsunuz.
-Genel Başkanımız size 9 soru sordu yanıt yok.
-Ekonomiyi gerektiği gibi yönetin lafla değil icraatle çalışın.
AYRINTILAR GELİYOR..