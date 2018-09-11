Barış Atay, ölümünün 5. yılında Ahmet'i sordu

Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde eylemlere yönelik yapılan polis saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın ölümünün üzerinden bugün tam 5 yıl geçti.

HDP Hatay Milletvekili ve TİP Kurucu Meclis Üyesi Barış Atay, 10 Eylül 2013’te yaşamını yitiren Ahmet Atakan için Adalet Bakanı Abdülhamit Gü’ün yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Soru önergesi şöyle oldu:

“Türkiye tarihinin en onurlu direnişlerinden biri olan Gezi Direnişi’nde Ahmet Atakan’ın 10 Eylül 2013’te katledilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçmesine rağmen halen soruşturması devam ediyor” diyen Atay, 5 yıldır Ahmet Atakan’ın davası görülmezken Atakan’ın katledilmesine tepki gösteren veya anmak isteyen onlarca kişiye hızla soruşturma açılıp davalarının görüldüğünü belirtti.

“Direnişe katılanlara hızlıca cezalar verilirken, orantısız güç kullanan, öldüren, yaralayan polis memurları ve emri verenlerin, yargı önüne çıkarılmaması için her yöntem denenmiştir” ifadelerini kullanan Atay, “Gezi Direnişi’nde katledilenlerle ilgili açılan davalarda, her türlü cezasızlık örnekleri sergilenmiştir. Davalarda genellikle “iyi hal” indirimleri ile azaltılan cezalarla kimisi beraat kimisi para cezası almıştır” dedi.

Önergede, “Davalarda yaşanan cezasızlık örneklerinin yanı sıra Atakan’ın katledilmesi üzerinden geçen 5 yılda dava bile açılmamıştır. İstediği zaman “hızlıca ve eksik” soruşturmalarla dava açmayı başarabilenler, yaklaşık iki bin gündür yürütülen soruşturmada bütün deliller ve tanıklara rağmen sadece soruşturmayı yürüten savcı değişikliğinden başka bir gelişme olmamıştır. Geçen zaman göstermektedir ki Ahmet Atakan’ın ölümü faili meçhul bırakılmaya çalışılmakta ve suçlular ödüllendirilmektedir” ifadelerine yer veren Atay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu soruları sordu:

“1. Ahmet Atakan’ın katledilmesi ile ilgili soruşturma 5 yıldır neden tamamlanamamıştır? Soruşturmanın bu kadar uzun sürmesinin gerekçesi nedir? Ulaşılmaya çalışılan delil veya deliller mi vardır?

2. Olay günü görevli polis veya yetkili olanlardan ifadesi alınan var mıdır? Alınmışsa bu kişiler kimdir? Görevleri nedir?

3. Soruşturma tamamlanıp dava açılacak mıdır? Dava açılması için ne beklenmektedir?

4. Ahmet Atakan’ın katledilmesi ile ilgili bugüne kadar kaç savcı görev yapmıştır? Kaç savcı değişmiştir? Savcılar neden değiştirilmiştir?

5. Ahmet Atakan soruşturmasını yürüten savcılardan veya katledildiği gün olay yerinde görev yapan polislerden, ihraç edilen veya başka bir suç nedeniyle tutuklanan var mıdır?

6. Ahmet Atakan’ın katledilmesine tepki gösteren veya anmasına katılan toplam kaç kişiye soruşturma açılmıştır? Kaç kişinin davası görülmüştür? Kaç kişi ceza almıştır?

7. Ahmet Atakan katledilme sürecinde de görüldüğü üzere dava açılması gerekenler Atakan’ın anmasını yapanlar mıdır yoksa katledenler midir?

8. Ahmet Atakan’ın ölümü faili meçhul mü bırakılmaya çalışılmaktadır?

9. Türkiye tarihinde soruşturma süreci 5 yıldan daha uzun süren dava olmuş mudur?”