'İnce, CHP'den İBB adayı olur mu?' sorusuna yanıt

CHP'li Torun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-Olası ittifakta CHP 9 belediyeyi kaybeder mi?"

Biz iddialıyız kazanacağız

24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmamalı

-Adaylar nasıl belirlenecek?

Şeffaf bir yönetim anlayışıyla herkesi kucaklayarak başarı hikayesi ortaya koyacak

-Muharrem İnce İstanbul için aday olacak mı?

Muharrem İnce bizim bir değerimiz, ancak henüz adaylar üzerinde değerlendirme yok. Önce stratejimizi oluşturacağız. Yöntemlerimizi belirleyeceğiz. Sonra aday profilleri üzerinde duracağız.

-24 Haziran sonuç değerlendirme toplantısının 2 ay sonra yapılması

Sürenin uzaması bilinçli değil. Araya bayram ve kurultay tartışmaları girdi.

-İnce PM'ye çağrılacak mı?

Görüşleri alınmak isterse görüşlerine başvurulur.

Kurultay isteyenleri de kucaklayacağız. Onlar da aday olabilir. Hepsi bizim yoldaşımız.

İstanbul'u almak Türkiye'yi almak demektir.