'İnce, CHP'den İBB adayı olur mu?' sorusuna yanıt

CHP'li Torun'un açıklamalarından satır başları şöyle:
-Olası ittifakta CHP 9 belediyeyi kaybeder mi?"
Biz iddialıyız kazanacağız
24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmamalı
-Adaylar nasıl belirlenecek?
Şeffaf bir yönetim anlayışıyla herkesi kucaklayarak başarı hikayesi ortaya koyacak
-Muharrem İnce İstanbul için aday olacak mı?
Muharrem İnce bizim bir değerimiz, ancak henüz adaylar üzerinde değerlendirme yok. Önce stratejimizi oluşturacağız. Yöntemlerimizi belirleyeceğiz. Sonra aday profilleri üzerinde duracağız.
-24 Haziran sonuç değerlendirme toplantısının 2 ay sonra yapılması
Sürenin uzaması bilinçli değil. Araya bayram ve kurultay tartışmaları girdi.
-İnce PM'ye çağrılacak mı?
Görüşleri alınmak isterse görüşlerine başvurulur.
Kurultay isteyenleri de kucaklayacağız. Onlar da aday olabilir. Hepsi bizim yoldaşımız.
İstanbul'u almak Türkiye'yi almak demektir.