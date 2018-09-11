11 Eylül 2018 11:14

CHP'den İnce İBB adayı olur mu? sorusuna yanıt

CHP'den İnce İBB adayı olur mu? sorusuna yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun CNN Türk'te gündemi değerlendiriyor.
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CHP'li Torun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-Olası ittifakta CHP 9 belediyeyi kaybeder mi?" 

Biz iddialıyız kazanacağız 

24 Haziran sonucuna bakıp yargıya varmamalı 

-Adaylar nasıl belirlenecek?

Şeffaf bir yönetim anlayışıyla herkesi kucaklayarak başarı hikayesi ortaya koyacak

-Muharrem İnce İstanbul için aday olacak mı?

 Muharrem İnce bizim bir değerimiz, ancak henüz adaylar üzerinde değerlendirme yok. Önce stratejimizi oluşturacağız. Yöntemlerimizi belirleyeceğiz. Sonra aday profilleri üzerinde duracağız. 

-24 Haziran sonuç değerlendirme toplantısının 2 ay sonra yapılması 

Sürenin uzaması bilinçli değil. Araya bayram ve kurultay tartışmaları girdi. 

-İnce PM'ye çağrılacak mı?

Görüşleri alınmak isterse başvurulur.

Kurultay isteyenleri de kucaklayacağız. Onlar da aday olabilir. Hepsi bizim yoldaşımız.

 İstanbul'u almak Türkiye'yi almak demektir. 

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