Kılıçdaroğlu hafta sonu Bursa'da olacak

15 Eylül Cumartesi günü gecesi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızının düğününe katılacak olan Kılıçdaroğlu, öncesinde Gemlik, Orhangazi ve İznik'i kapsayacak ilçe ziyaretlerinde bulunacak.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve beraberindeki heyeti kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'ya çok önem verdiğini belirterek, Mart ayında yapılması beklenen seçimi kazanmak için güçlü adaylarla seçime girileceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Ankara'ya giden CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İl Başkan Yardımcıları Özgür Şahin ve İlhan Ekinci ile İl Sekreteri Erol Gülmez, Genel Merkez'de iki gün süreyle temaslarda bulundu. Akkuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa örgütüne ve Bursalılara selam gönderdi.

15 Eylül'de Bursa'ya gelecek olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu için Gemlik, Orhangazi ve İznik'i kapsayacak ilçe ziyaretleri programı da hazırlandığını belirten Akkuş, Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü akşamı da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kızının düğününe katılacağını söyledi.