Altaylı: Yargıtay YSK ile çelişiyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yargıtay'ın Berberoğlu kararının mantık ihlali olduğunu yazdı.

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Fatih Altaylı köşesinden tepki göstererek şunları yazdı:

"YARGITAY YSK İLE ÇELİŞİYOR"

Yargıtay, Enis Berberoğlu’nun tutukluluğunun devamı kararına yönelik olarak Enis Berberoğlu’nun yaptığı itirazı da reddetti.

Bu durum hukuk mantığının çok açık bir ihlali.

Berberoğlu’nun dokunulmazlığı geçen dönem TBMM tarafından kaldırıldığı için yargılanabilmişti.

Berberoğlu yeniden seçilerek çok açık biçimde yeniden dokunulmazlık kazandı.

Eğer dokunulmazlık kazanmasını engelleyecek bir durum olsaydı zaten YSK seçimlerde aday olmasına da izin vermezdi.

YSK Hakimleri bir karar verdiler.

Berberoğlu da bu karara dayanarak yeniden seçildi.

Çok açık bir hukuk mantığı Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığı dolayısıyla serbest bırakılmasını gerektiriyor.

Zaten Türk hukuk tarihi benzer onlarca içtihatla dolu.

Yargıtay’ın bu kararı çok hatalıdır.

AİHM’den dönmesi kaçınılmazdır.