AKP'nin yerel seçim yatırımı belli oldu

Bu işçiler 1 yıl içerisinde en fazla 9 ay çalışabilecek. Ücretleri de asgari ücret olacak. Seçimin ardından okullar kapandığında ise işçiler yine işsiz kalacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı proje kapsamında önümüzdeki günlerde “güvenli okul, güvenli gelecek” protokolü imzalayacak.

İşe alınacakların 60 bini okulların temizliği, bakımı ve onarımında görevlendirilecek. 20 bin kişi ise “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” olarak okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri izleyerek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Toplamda TYP kapsamında 80 bin kişi çalıştırılacak. Program okulların açılması ile birlikte başlayacak. Eğitim, öğretim yılı süresince de devam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. İşe alınacaklar haziran ayında okullar kapanana kadar çalışacak. İşçiler sonrasında ise yine işsiz kalacak. Yerel seçimler ise mart ayında gerçekleştirilecek.